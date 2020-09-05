"الحرية المصري": الرئيس السيسي ليس بعيدًا عن المواطن وبجواره دائمًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أشاد حزب الحرية المصري، بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال جولاته التفقدية في شرق القاهرة، التي التقى خلالها بإحدى المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع، واستماعه لطلبها للعلاج، موجهًا جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيًا.

وقال أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسي والأمين العام للحزب، إن الرئيس يحرص دائما في جولاته التفقدية الالتقاء بالمواطنين والعمال فهو يحرص على التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، وخلال لقاءاته يلتقي بالمواطنين والاستماع لهم ولقضايهم واحتياجاتهم.

وأضاف مهنى، أن لقاءات الرئيس المتنوعة مع المواطنين هي رسالة قوية للمسؤولين بترك المكاتب والنزول والاستماع للمواطنين والوقوف على احتياجاتهم وتنفيذها، فالرئيس يضرب أروع الأمثلة والتي يجب أن يقتضي بها الوزراء والمحافظين وإزالة العقبات والأزمات أمام المواطنين.

وأشار إلى أن هناك رسالة أخرى موجهه للمواطن وهي أن الرئيس ليس ببعيد عنك أو عن مشكلاتك بل موجود بجوارك ومعك في أي وقت.