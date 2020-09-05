مصر | سيول وأتربة ورياح.. إغلاق عدة طرق صحراوية (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سيول وأتربة ورياح.. إغلاق عدة طرق صحراوية (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق عدة طرق صحراوية، بسبب وجود أتربة ورياح شديدة، وسيول وسط انتشار أمني بالطرق. وأغلقت الإدارة طريق رأس غارب اتجاه الغردقة لوجود سيول، كما أغلق طريق "سفاجا سوهاج"، وطريق "رأس غارب الشيخ فضل"، بمحافظة البحر الأحمر، وأغلق أيضًا طريق "قفط القصير"، وطريق "قنا سفاجا"، بمحافظة قنا. وأكد مدير الإدارة العامة للمرور على القوات بتكثيف التواجد المروري بالطرق، منعا لحدوث أي حوادث سير أو كثافات مرورية. وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الإلتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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