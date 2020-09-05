شكرا لقرائتكم خبر عن «وسط الإسكندرية التعليمية» تحتفل بـ«اليوم العالمي للخير» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت إدارة وسط الإسكندرية التعليمية، مساء السبت، باليوم العالمي للخير، الذي ينسب للأم تريز، أيقونة الخير في العالم، بحضور الدكتورة إيمان شرف، مدير عام الإدارة.

وجرى الاحتفال في مجمع محرم بك بالتعاون مع مؤسسة «إحنا الخير»، حيث تم تعليق «بالونات» على شكل الإعلام المصرية ذات الألوان الثلاثة التاريخية الأبيض والأسود والأحمر، كما تم توزيع ١٥٠ كرتونة على عمال الإدارة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وقالت الدكتورة إيمان شرف، مدير عام الإدارة، إن الاحتفال تم تحت شعار «أنت في الحياة تسمو بقدر ما تعطي لا بقدر ما تأخذ»، مشيرة إلى أن الحفل حضره مجموعة من قيادات الوعظ وبيت العائلة المصرية فرع الإسكندرية وقيادات المجتمع المدني، حيث شارك بالحضور كل من الشيخ إبراهيم الجمل، مدير الوعظ بالأزهر الشريف، ورئيس لجنة الفتوى بالإسكندرية وأمين بيت العائلة المصرية، وإبراهيم عبدالله، رئيس مجلس أمناء الإدارة.

ادارة وسط الاسكندرية التعليمية تحتفل باليوم العالمى للخير

ادارة وسط الاسكندرية التعليمية تحتفل باليوم العالمى للخير

ادارة وسط الاسكندرية التعليمية تحتفل باليوم العالمى للخير

ادارة وسط الاسكندرية التعليمية تحتفل باليوم العالمى للخير

ادارة وسط الاسكندرية التعليمية تحتفل باليوم العالمى للخير

ادارة وسط الاسكندرية التعليمية تحتفل باليوم العالمى للخير

ادارة وسط الاسكندرية التعليمية تحتفل باليوم العالمى للخير

ادارة وسط الاسكندرية التعليمية تحتفل باليوم العالمى للخير

ادارة وسط الاسكندرية التعليمية تحتفل باليوم العالمى للخير

ادارة وسط الاسكندرية التعليمية تحتفل باليوم العالمى للخير

ادارة وسط الاسكندرية التعليمية تحتفل باليوم العالمى للخير