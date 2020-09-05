شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: إرسال 12 طن كمامات ومطهرات ومستلزمات وقائية إلى العراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إرسال 12 طنًا من الكمامات والمطهرات والمستلزمات الوقائية إلى دولة العراق على متن طائرة عسكرية، صباح السبت، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لدعم الأشقاء العراقيين في اجتياح أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين العراق ومصر وأواصر الصلة بين البلدين باعتبارهما من أقدم الحضارات في التاريخ.

شهد مراسم إرسال شحنة المساعدات من قاعدة شرق القاهرة الجوية، كل من الدكتور محمد جاد، مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، ممثلًا عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد نايف الدليمى، سفير جمهورية العراق في مصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم عقد اجتماع عبر تقنية (فيديو كونفرانس) بين وزيرة الصحة والسكان المصرية ووزير الصحة العراقي والمعنيين بإدارة أزمة فيروس كورونا بالعراق، وذلك بعد استقبال وزيرة الصحة، السفير العراقي بالقاهرة في يوليو الماضي، لنقل الخبرات العلمية وإدارة الأزمة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأشار مجاهد إلى أنه تم إطلاع الجانب العراقي على البروتوكول العلاجي المتبع في مصر وإجراءات إدارة الأزمة من خلال التعريف بنظام إدارة المستشفيات وربطها بغرفة العمليات المركزية وهيئة الإسعاف، وآلية تلقي البلاغات من المواطنين وتوجيههم حسب حالتهم الصحية، لافتًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الصحي والفني المستمر لدولة العراق، وذلك من خلال تواصل الجانب العراقي المستمر مع اللجنة العلمية المشرفة على وضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا في مصر.