شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح 5 حالات أخذ عينات بالابرة الموجه بالاشعة المقطعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد، التابعة لمنظومة التأمين الصحي ببورسعيد، عن نجاح أول 5 حالات لأخذ عينة نسيجية من أورام عن طريق الأبرة الموجهة بالأشعة المقطعية. وتعد الأبرة الموجهة بالأشعة المقطعية أحدث تقنية لأخذ عينات الأورام بدقة بالغة بدلا من الطرق التقليدية لأخذ العينات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,582

تعافي 76,305

وفيات 5,495

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