شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري مشروع التحول الرقمي بالإمارات يكشف كيفية استئجار أنظمة التشغيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الاستشاري محمد مرسي، مدير مشروع التحول الرقمي لحكومة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن هناك أكثر من 20 تعريفًا للحوسبة السحابية وهو عبارة عن مكان لتخزين البيانات وأنظمة التشغيل المختلفة ويتم تأجيره من شركات متخصصة في هذا المجال سنويًا بتكلفة بسيطة.
وأضاف «مرسي»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن أي أنظمة تشغيل لها علاقة بالبرمجة أو جهاز الكمبيوتر يمكن تأجيره عن بعد مثل السيرفرات بدلًا من شرائها يمكن تأجيرها من الشركات المتخصصة لتخزين البيانات؛ حيث تكلفة التأجير لا تتجاوز الـ 5% من التكلفة للسيرفرات؛ رغم أن عمر هذه السيرفرات لا تتجاوز الـ5 سنوات أو 6 سنوات بحد أقصى.
وتابع: «من 10 سنوات كانت سرعة أجهزة الكمبيوتر بطيئة لعدم وجود سيرفرات حديثة ولكن الآن مع التحول الرقمى أصبح موجودًا سيرفرات حديثة ومتطورة يمكن تأجيرها بأسعار بسيطة وتعمل على سرعة أجهزة الكمبيوتر بشكل كبير جدًا إلى جانب أنظمة التشغيل».
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