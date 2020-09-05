شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 84 عاما.. افتتاح كشك شاى الملك فاروق للجمهور والمشروب الأول مجانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد 84 عاماً، تعود الحياة مجدداً إلى كشك الشاى الخاص بالملك فاروق، والمعروف بـ«جزيرة الشاى»، الواقعة بحدائق المنتزة شرق الاسكندرية، حيث جرى افتتاحه رسميا للجمهور اليوم السبت واستقبال أول زواره بنظام تشغيل مختلف.

واستقبل كشك شاى الملك فاروق أول زواره اليوم بعد 84 عاما، وتم تحديد سعر تذكرة الدخول بـ75 جنيها، على أن يتم تقديم المشروب الأول مجانا للزائرين، كما تم تجهيز المكان بطاولات ومقاعد فاخرة للمواطنين.

وقال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالى، إن كشك الشاي تم بناؤه في عهد الملك فاروق الأول، وأشرف على إنشائه وتصميمه المعماري المصري مصطفى باشا فهمي سنة 1936، وتم بناء كشك الشاي على الطراز الروماني على شكل مستطيل له أربعة وجهات، أهمها الوجهة الجنوبية التي يزينها فرنتون كبير ويتقدم الواجهة أربعة تماثيل رخامية.

وأضاف «متولى» أن الكشك الملكى يتكون من طابق واحد يرتفع عن مستوى الأرض المحيطة به، وتحيط به الحدائق المطلة على ساحل البحر، ويتوسط المبنى فناء مكشوف يزينه نافورة رخامية يحيطها مجموعة من التماثيل الرخامية لسيدات تمثل الفصول الأربعة.

ولفت إلى أن الكشك ملك المجلس الأعلى للآثار لكنه خاضع لإشراف رئاسة الجمهورية.

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