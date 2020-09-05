شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الاتصالات: طرح 50 خدمة جديدة نهاية العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، المشرف على منصة مصر الرقمية، إن الوزارة ستطرح 50 خدمة جديدة ستتم إضافتها على منصة مصر الرقمية خلال أواخر العام الحالي ومنها خدمات المحاكم والأحوال المدنية والتمويل العقاري والتسجيل لمنظومة التأمين الصحي وغيرها من الخدمات التي يستخدمها المواطنون.

وأضاف «العطار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن منصة مصر الرقمية تم توصيلها بجميع المصالح والجهات الحكومية في مصر لتقديم كافة الخدمات من عليها للمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم كافة الخدمات الخاصة ببطاقة التموين من إضافة الأولاد والزوجة والأب والأم من خلال المنصة؛ بالإضافة إلى معرفة من يستحق الاستفادة من بطاقة التموين من عدمه؛ إلى جانب إجراء كافة الأعمال الخاصة ببطاقة التموين وأنت في المنزل دون زحام أو تكدس على مكاتب التموين المنتشرة في محافظات مصر.

وأوضح نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والمشرف على منصة مصر الرقمية، أن جميع بيانات المواطنين على منصة مصر الرقمية مؤمنة تمامًا وسرية للغاية ولا يستطيع أحد الاطلاع عليها وتخضع لقانون حماية البيانات، مشيرًا إلى أن 30% من هذا المشروع مدعمة لحماية البيانات للمواطنين، منوهًا بأنه يستطيع المواطنون إجراء عملية الدفع الإلكتروني لأي خدمة بها دفع أموال من خلال الكريديت كارت الخاص بالمواطنين من خلال الحساب الخاص بالبنوك من على المنصة.