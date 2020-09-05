شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حصر المخالفات وتلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، اجتماعا مع رؤساء الاحياء ولجان التصالح في مخالفات البناء والاملاك والتخطيط العمراني والادارات الهندسية بالاحياء، لمتابعة أعمال حصر مخالفات البناء علي مستوي الاحياء، وتكثيف العمل في منظومة التصالح والتأكيد علي جدية التصالح، والاستفادة من قرار المحافظ بتخفيض نسبة20% من سعرالمتر عند التصالح في المخالفة تيسيرا علي المواطنين.

والتقي عبد العظيم مسؤولي جهاز النظافة وفريق الطوارئ والتدخل السريع والتشغيل التجاري والشؤون الفنية والمدفن الصحي والموارد البشرية، لبحث عمل جهاز الطوارئ بالتنسيق مع الأحياء لرفع التراكمات والمخلفات والقمامة بصفة مستمرة، مطالبا مسؤول التشغيل التجاري بتنشيط العمل لزيادة الموارد المالية، وكلف مسؤول الشؤون الفنية باستمرار تنفيذ خطة أعمال صيانة المعدات والسيارات الخاصة بجهاز النظافة.

وكلف السكرتير العام مدير الموارد البشرية بالمحافظة بإعادة توزيع العمالة لتحسن أداء عمل فريق الطوارئ والتدخل السريع.

وفي لقائه بمديري الإدارات بديوان عام محافظة السويس، شدد السكرتير العام على تحسين الأداء ودفع عجلة العمل وتسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات وحسن التعامل مع المواطنين.