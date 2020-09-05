شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: إنفاق أكثر من 3 مليارات جنيه على صيانة وتجديد المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه تم إحلال وتجديد وبناء 3602 مسجد خلال الـ6 أعوام الماضية، كانت مغلقة منذ 15 عامًا.

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إنفاق أكثر من 3 مليارات جنيه على المساجد في الصيانة والإعمار.

وأكد رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف أنه تم افتتاح 7 مساجد بالأمس في جنوب سيناء و7 آخرين في الإسكندرية.

وأوضح أن 121 مسجدًا، تم تجديدها على نفقة الوزارة و196 أخرى، تم إحلالها بالجهود الذاتية، مؤكدًا أنه تم إحلال وتجديد 314 مسجدًا خلال شهرين، وسيتم افتتاحها خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.