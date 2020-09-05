شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي سيول محتملة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء أشرف الداوودي، محافظ قنا، إنه تم رفع درجة الاستعداد بكل القطاعات الخدمية داخل المحافظة، تحسبًا للسيول، أو عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقًا لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وأضاف «الداوودي» في تصريحات صحفية، السبت، أنه تم الانتهاء من تطهير جميع مخرات السيول بالمحافظة والبالغ عددها 12، مشيرًا إلى أنه تم خفض منسوب المياه في الترع الرئيسية إلى الحد الأدنى كإجراء احترازي حتى يتم استيعاب مياه السيول المحتملة في تلك الترع والاستفادة منها في ري الأراضي.
كانت سيول شديدة ضربت عدة طرق بجنوب البحر الأحمر، منها الأودية الصحراوية بمنطقة الكيلو ٨٥ بطريق «سفاجا – قنا»، وطريقي «القصير – قفط»، و«مرسى علم – إدفو».
فيما رفعت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر من إجراءاتها، تحسبًا لوقوع أي أضرار بالطرق التي تعرضت للسيول.
يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالبحر الأحمر.
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