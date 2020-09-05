شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تكشف الهدف من مبادرة «ابدأ مستقبلك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد مصر 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف من مبادرة «ابدأ مستقبلك» تشجيع الشباب بالجامعات على فكر ريادة الأعمال والعمل الحر، إلى جانب توضيح كيفية توعية الشباب بوجود فكر آخر لعمل حر وعدم التقيد بالوظيفة الحكومية.

وأضافت «خليل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن هناك تواصلًا مع كل الجامعات في مصر وتم طرح المبادرة وتم تنفيذها في حوالي 13 جامعة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه مع جائحة كورونا تم التواصل مع النوادي داخل الجامعات والتى تتواصل مع الشباب داخل الجامعات.

وتابعت: «نأتى بنماذج عملية ناجحة من خلال المبادرة وتتم مناقشتها مع الشباب كعامل ونموذج حى أمامهم لتوضيح كيفية جذب الشباب للمبادرة وإكسابهم فكر ريادة الأعمال والعمل الحر، والبدء في العمل الحر الخاص بهم، مع معرفتهم بعدد حاضنات الأعمال الخاصة بكل محافظة للبدء منها كعمل حر للشباب.

وأوضحت أنه خلال مرور الدولة بجائحة كورونا يتم التواصل مع الشباب والجامعات وطرح المبادرة على السوشيال ميديا عن بعد «أون لاين» دون حضور الشباب للجامعات؛ حفاظًا على صحة الشباب واتخاذ التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، منوهة بأن هناك الكثير من الشباب يتابع المبادرة، مما يدل على اهتمام الشباب بفكرة كيفية البدء في مشروعاتهم وخوض فكرة العمل الحر.