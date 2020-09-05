شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الاتصالات يكشف الخدمات المقدمة على منصة مصر الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والمشرف على منصة مصر الرقمية، إن أبرز الخدمات التي تقدم الان على منصة مصر الرقمية الآن هي التوثيق، مشيرًا إلى أن معظم مكاتب الشهر العقاري عليها زحمة شديدة وتكدس كبير فمن هنا بدأنا نقدم جميع خدمات التوثيق على بوابة مصر الرقمية بحيث يتم عمل كل شىء عن عمل الشهرى العقاري في المنزل ويتبقى التوقيع والاستلام فقط.

وأضاف «العطار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الخدمة الثانية والتى تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين هي الخدمات الخاصة بالتموين والتى تقدم جميع الخدمات على منصة مصر الرقمية ومنها المرور بحيث يتم تقديم تجديد رخص السيارات أو المخالفات أو عمل توكيل بيع للسيارة أو توثيق عقد بيع السيارة من خلال منصة مصر الرقمية.

وتابع: «هناك خدمة جديدة يتم تقديمها على منصة مصر الرقمية وهى خاصة للمحامين بحيث يتم تقديم دعوة مدنية عن بعد وتقديم المذكرة ولا داعى لحضوره إلى المحكمة ويمكن تقديمها من المنصة»، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 50944 ألف مواطن عمل حساب على منصة مصر الرقمية حتى الآن ويستطيعون الاستفادة الكاملة من جميع الخدمات التي تقدم على المنصة.

وأوضح أنه تم عمل طلب خدمات لـ290899 ألف مواطن منذ افتتاح منصة مصر الرقمية، مشيرًا إلى أن هناك بعض المواطنين لاقوا صعوبات في التسجيل ومنها رقم المصنع وهو الرقم الموجود في البطاقة شمال إلى جانب اسم الأم الأول وليس الأسم الكامل، بالإضافة إلى رقم المحمول هناك من يتم إدخاله بشكل خاطئ ويشتكي كثير من المواطنين من هذه الأسباب البسيطة من عدم التسجيل على منصة مصر الرقمية.