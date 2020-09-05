شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 طرق رئيسية بالبحر الأحمر بسبب السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت السيول الشديدة التي شهدتها عدة مناطق بجنوب محافظة البحر الأحمر، مساء السبت، في إغلاق ٤ طرق رئيسية وهي «سفاجا – قنا»، و«رأس غارب- الشيخ فضل»، و«القصير- قفط»، و«مرسى علم – إدفو»، لحين التحسن الأحوال الجوية.

كانت سيول شديدة ضربت عدة طرق بجنوب البحر الأحمر، منها الأودية الصحراوية بمنطقة الكيلو ٨٥ بطريق «سفاجا – قنا»، وطريقي «القصير – قفط»، و«مرسى علم – إدفو».

فيما رفعت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر من إجراءاتها، تحسبًا لوقوع أي أضرار بالطرق التي تعرضت للسيول.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالبحر الأحمر.