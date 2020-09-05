شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تحت حصار الفيضانات والسيول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مأساة إنسانية يعيشها السودان بعدما تجاوزت معدلات الفيضانات والأمطار هذا العام الأرقام القياسية فأدت لغرق العديد من المدن بمياه الفيضانات والسيول في الآونة الأخيرة، دفعت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ، واعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية. في المقابل أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تعازيه وتضامن الشعب المصرى مع أشقاءنا السودانيين واستعداد مصر الدائم لتقديم كافة سبل الدعم. Advertisements وكشفت لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية تضرر 16 ولاية من ولايات السودان ووفاة 99 مواطنا وإصابة 46 آخرين وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل. في هذا الفيديو نستعرض المزيد حول القصة ..

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