شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للبيئة" السودانى: الفيضانات فاقت التوقعات.. ومصر ساعدت بدون نداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور بشرى حامد، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة فى السودان، إن الفيضانات فاقت كل التوقعات التى تحسبها السودان، موضحاَ أن الأمر يتطلب من قبل الجيران والأشقاء والمجتمع الدولي المساعدة.

وأكد حامد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، تقديم الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية المحور، أن مصر بدأت فى المساعدة بدون نداء، وهى سباقة دائما ومصر منذ جائحة كورونا، وحتى هذه اللحظة ما زالت تساعد السودان.

ووجهت لجنة الفيضانات بوزارة الرى والموارد المائية فى السودان، تحذير للمواطنين للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم ، بعدما سجلت محطة الخرطوم أعلى منسوب للنيل، وبلغ المنسوب (17.6 متر) متجاوزا أعلى قمة مسجلة (17.26 مترا) بـ36 سم، وسوف تستقر على المناسيب العليا الحالية ،بينما سجلت محطة شندى اليوم (18.34 مترا) والتى تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ27 سم.

وأكدت لجنة الفيضانات فى بيانها اليوم، أن منسوب محطة الديم انخفض 26 سم وانخفض الإيراد 80 مليون م 3 (912 إلى 832 مليون م 3)، موضحة أن إيراد النيل الأزرق خلال الأسبوع الماضى بلغ عند محطة الديم (900-950 ) مليون متر مكعب، بينما لم يتجاوز تصريف خزان الروصيرص 650-600 مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن مساهمة الروصيرص خفضت 300 مليون م 3 يوميا، بينما يتذبذب إيراد العطبرواى خلف خزان خشم القربة من 170إلى 300 مليون م 3، وتوقعت اللجنة ان تكون المناسيب.