شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة للسجاد تعلم الأطفال القراءة بالجهود الذاتية لتطوير القرية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قرية نائية ما بين الإسكندرية والبحيرة، يقوم أهالى نجع عون بتعليم أبنائهم الحرف المختلفة فى مدرسة للسجاد تجلس الفتيات لتتعلم صناعة السجاد من البداية للنهاية لكن قبل هذا هناك الكثير اتهامه.
تقول شيماء والتى انضمت لمدرسة السجاد والنول اليدوى منذ عامين تقول: التعليم يبدأ من فصول محو الأمية ليتعلم الأطفال القراءة والكتابة قبل البدء فى العمل لأن هناك الكثير من الحروف والأرقام التى يتم رسمها، ويجب على المتعلم معرفتها قبل البدء فى العمل الحقيقى .
أضافت شيماء: فترات التعلم تختلف من شخص إلى آخر، كما أن عمل السجاد يختلف على خبرة العامل فهناك سجادة تأخذ يومين وهناك أخرى تأخذ شهرين فى العمل.
ومن جهة أخرى أكدت إحدى العاملات بمدرسة السجاد أن التعلم لا يأخذ وقت طويل على حسب استيعاب المتعلم كما تمنت ان تتعلم القرية كلها هذه الصناعات حتى تزدهر وتتقدم.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرسة للسجاد تعلم الأطفال القراءة بالجهود الذاتية لتطوير القرية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.