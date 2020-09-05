شكرا لقرائتكم خبر عن الحاجة بخيتة تروى تفاصيل لقائها بالسيسي: وصلت البيت وجدت شخصين لتنفيذ طلباتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحاجة بخيتة عن تفاصيل لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن الرئيس وجدها تسير فتوقف، وقال لها أقعدى جنبى وأحكيلى، جاية منين ورايحة فين، وتابعت: قلت له راجعة لمنزلى، وقالت له أيضا أنا كل ما أروح المستشفى يقولوا لى لا يوجد علاج بسبب فيروس كورونا".

وأضافت الحاجة بخيتة، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز: "رد الرئيس على وقالى: قولى عايزة علاج أيه أنا الرئيس أنت مش عرفانى ولا إيه فقلت له أعرفك، وأول ما وصلت البيت بعد لقاء الرئيس وجدت شخصين لتنفيذ طلباتى .

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وتابعت الحاجة بخيتة حديثها قائلة: "دعوت للرئيس السيسى ودعوتى كانت من قلبى ، وادعو لمصر أن ربنا يكفينا شر من يريد تخريبها".

وفى وقت سابق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاج سيدة مسنة استوقفته أثناء تفقده لعدد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة شرق القاهرة، وقالت السيدة المسنة للرئيس: "عندى قلب وسكر وكبد وضغط واحتاج إلى رعاية وعندما ذهبت لبعض المستشفيات رفضت قبولى".

كما سأل الرئيس عبد الفتاح السيسى السيدة المسنة عن الذى رفض علاجها، قائلا لها: "عنينا ليكى"، موجها بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بها لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة.