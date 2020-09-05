شكرا لقرائتكم خبر عن السودان فى قلب مصر.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: السيسى يعزى فى ضحايا الفيضانات.. السودان فى قلب مصر.

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

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الرئيس السيسى جابر الخواطر.. توقف ليسمع شكوى مسنة مريضة وأمر بتوفير كل احتياجاتها.. والسيدة تعرض أوراق علاجها على الرئيس.. وتدعو له: «ربنا يخليك ويراضيك يا ولدى.. والمصحف منتخباك».. والأجهزة المعنية تتوجه لمنزل السيدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. ويدعو «بائع الفريسكا» لمنتدى شباب العالم





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