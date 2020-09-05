شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. النائب العام يحيل سيدة المحكمة للجنايات للتعدى على ضابط شرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، النائب العام يحيل "سيدة المحكمة" للجنايات بتهمة التعدى على ضابط شرطة.

النائب العام يحيل "سيدة المحكمة" للجنايات بتهمة التعدى على ضابط شرطة

أمر النائب العام بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وجاء فى بيان النيابة العامة أن المستشار النائب العام، أمر اليوم السبت بإحالة متهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

الرئيس السيسى يستجيب لبائع الفريسكا ويدعوه لحضور منتدى شباب العالم

فى لفتة انسانية كريمة استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقرر توجيه الدعوة للطالب إبراهيم عبد الناصر لحضور منتدى شباب العالم، فى دورته القادمة.

"مستقبل وطن" ينقل السيدة المسنة للمستشفى.. وتدعو للرئيس:"ربنا يباركلك فى عيالك"

بعد ساعات من حديثها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال تفقده المشروعات المنفذة بشرق القاهرة، توجه وفد من حزب مستقبل وطن إلى منزل السيدة المسنة، حيث قاموا بنقلها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج المطلوب.

فيديو وصور.. استعدادات تشييع جنازة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق بالفيوم

تشهد مقابر عائلة والى ميزار بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق بالفيوم استعدادات لتشييع جثمان الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق لمثواه الأخير بمقابر العائلة.

"عمار يا مصر مع السيسى" يتصدر تويتر.. ومغردون: أكبر عمار أننا قضينا على جماعة الخراب

تصدر هاشتاج "عمار يامصر مع السيسى" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، حيث أشادوا بالإنجازات التى تحققت من مشروعات قومية رغم وجود العديد من المعوقات مثل انتشار فيروس كورونا وسد النهضة والحرب على الإرهاب.

"سياسة واقتصاد" القاهرة تستجيب لليوم السابع وتوفر منحة مجانية لسماح جامعة البصل

فى استجابة سريعة لمناشدة الطالبة سماح التى نشر ”الخليج 365” قصة كفاحها، حيث كانت تعمل بجمع البصل والتحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن استعداد وجاهزية الكلية لتقديم منحة كاملة للطالبة فى الشعبة الإنجليزية بالكلية، بالإضافة إلى تغطية مصروفات الدراسة فى الشعبة العربية أيضًا وذلك وفقا لرغبة الطالبة.

تفاصيل المرحلة الثانية للتنسيق فى تغطية خاصة من تليفزيون الخليج 365

تغطية خاصة أجراها تليفزيون ”الخليج 365”، حول المرحلة الثانية للتنسيق بعد مد باب تسجيل الرغبات للغد، حيث شارك فى التغطية الزميل محمد صبحى، مسئول ملف التعليم باليوم السابع، والذى قدم شرحاً وافياً للطلاب حول المرحلة الثانية وموعد انطلاق الثالثة.

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الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية البحرين فى قصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020م، فى قصر الاتحادية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، وزير الخارجية البحرينى، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم الوزير إلى مصر.

مكتب التمثيل العمالى بالإمارات يكشف الإجراءات الجديدة لدخول أبو ظبى

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وزير الإسكان يتفقد العمل بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته التفقدية للمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد سير العمل بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك"، برفقة قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

اتفاق مصرى بحرينى على الدعوة لوقف إطلاق النار بليبيا وتشكيل مجلس رئاسى جديد

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية فى قصر التحرير، وذلك بحضور وفدى البلدين، حيث أكد الوزيران، فى مُستهل جلسة المباحثات، على عمق واستراتيجية العلاقات القائمة بين البلدين وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وأواصر أخوية، وأشادا بما تشهده مجالات التعاون الثنائى من تطورات ملموسة وكذا بمستوى التنسيق والتشاور الوثيق القائم بين الجانبين.

الداخلية تضبط قضايا احتيال بقيمة 9 مليارات جنيه خلال شهر

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت البؤر الاجرامية، وملاحقة حائزى السلاح والمخدرات والهاربين من الأحكام القضائية، وضبط الأسواق وجرائم التعدى على المال والتهرب الضريبى، وضبط 20 قضية "احتيال مصرفى - غسل أموال - كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت 9622824378 جنيه". بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

أبو الغيط يدين افتتاح صربيا وكوسوفو سفارات فى القدس ويؤكد بطلان الإجراء

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن شديد الانزعاج والإدانة للخطوة التى تم الإعلان عنها أمس، بافتتاح كل من كوسوفو وصربيا سفاراتٍ لهما فى مدينة القدس المحتلة.

مهلة جديدة للمطاعم والكافتيريات السياحية لسداد مستحقات التأمينات حتى 30 سبتمبر

أبلغت غرفة المنشآت السياحية أعضاءها من المطاعم والكافتيريات السياحية بموافقة وزارة التضامن الاجتماعى بتجديد مد تأجيل سداد المستحقات، لقطاع السياحة والمنشآت الفندقية حتى 30 سبتمبر 2020، وجارى إصدار منشور من هيئة التأمين الاجتماعى بالإجراءات التنفيذية.

ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا والمحطات الموجودة بها حاليا × 9 معلومات

يقدم ”الخليج 365” فى 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن ماكينات استخراج تذاكر المترو آليا أو ماكينات (T.V.M) التى بدأت الهيئة القومية للأنفاق فى تركيبها بالمحطات.

"ملوك الشمس" يتألقون فى معرض للآثار المصرية بالعاصمة التشيكية براج.. إنفو جراف

تعد المعارض الخارجية للآثار المصرية، أحد أهم عوامل الجذب السياحى والترويج للمقاصد المصرية، ولذلك تحرص وزارة السياحة والآثار، على المشاركة بقطع أثرية مميزة فى المعارض الخارجية والتى تخصص لقطع مصرية، بهدف الترويج للسياحة المصرية بشكل عام والسياحة الثقافية على وجه الخصوص.