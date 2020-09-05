شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة بحي المناخ ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور منصور بكرى، رئيس حي المناخ ببورسعيد، السبت، حملات مكثفة لمتابعة وإزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة بنطاق الحى.

قامت الحملة بالمرور بمنطقة السلام تمليك ومنطقة اللاسلكي، وتم تنفيذ 19 قرار إزالة حالة تعديات على أملاك الدولة، عبارة عن اقامة غرف مباني علي اراضي الدولة وخارجة عن خط التنظيم وتزويدات وتقفيلات مخالفة أمام الشقق بالدور الأرضي، وسبق ووجه الحى تنبيهات بإزالتها بمعرفة مرتكبي المخالفات، لتفادى الإجراءات القانونية المشددة التي ستتخذ ضدهم.

كما تمت ازالة مخالفات وتعديات على الطريق العام لمقهى بالمنطقة السابعة، وجارى استكمال الحملات يوميا بالمرور تباعا بكل المناطق بنطاق الحي.