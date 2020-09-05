شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يطلب تقريرا عن سبب عطل تكييف عربة «قطار أسوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الشكوى الواردة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من عدد من ركاب قطار 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان بسبب عطل تكييف العربة رقم 4، حيث وجه الوزير بالدفع بفرق الصيانة لإصلاحه وهو ما تم بالفعل بالإضافة إلى تقديم اعتذار للركاب عن هذا العطل.

كما أمر وزير النقل، في بيان، مساء السبت، بإفادته بتقرير فني عاجل عن سبب عطل تكييف العربة لمحاسبة المسؤول عنه، مؤكدا أن خدمة الراكب أولى اهتمامات وزارة النقل خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كافة قطاعاتها.