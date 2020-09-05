شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة في 3 مدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تنفيذ عدة حملات مكبرة لإزالة المباني المخالفة على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة لقيود الإرتفاع والإشتراطات البنائية وبدون ترخيص بحي غرب شبرا الخيمة وقليوب وبنها، حيث شهد المحافظ إزالة عقار مخالف بدون ترخيص على مساحة 150 متر بمدطقة أم بيومي بحي غرب شبرا الخيمة كما شهد إزالة 12 حالة تعدي على الاراضي الزراعية بمنطقة بلقس التابعة لمركز ومدينة قليوب على مساحة 10 الأف متر مربع.

وشهد المحافظ أعمال إستكمال إزالة 6 طوابق مخالفة بأحد لعقارات بمدينة بنها بمنطقة الفيلات وكان صاحب العقار قد حصل على ترخيص ببناء أرضى و5 أدوار، وقام بزيادة 6 أدوار إضافية بالمخالفة للترخيص الصادر، ولم يستجب لكل إنذرات الإزالة أو يتقدم للتصالح.

واكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية أملاك الدولة والعمل على إستعادة حق الشعب مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة في إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية للحفاظ عليها

وقال «الهجان» إنه لم يتبق سوى 25 يوم فقط على المهلة التي حددتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء، داعيًا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الـ٢٥% المقررة جدية تصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة.

أضاف أن ٣٠ سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح في هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور.

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