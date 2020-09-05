شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: وصول 100 جرار جديد ويتبقى 160 آخرين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم التعاقد على 260 جرارا جديدا، وصل منهم 100.
وأشار الوزير إلى إلى تحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارا من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، تتمثل في 110 جرارا جديدة من جنرال إلكتريك، وإعادة تأهيل 81 جرارا من جنرال إليكتريك، وتصنيع وتوريد 50 جرار جديد مع شركة PRL الأمريكية، بالإضافة إلى تحديث 50 جرارا من الأسطول الحالي، وعمل عمرة جسيمة لـ41 جرار أخرى من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة خاص بـ141 جرارا، وإجمالي قيمة الصفقة كان 466.3 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو.
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