شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق «رأس غارب - الشيخ فضل» بسبب السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، إنه تقرر إغلاق طريق «رأس غارب- الشيخ فضل» الصحراوي، بسبب السيول التي شهدها الطريق، مساء السبت.

وأضاف «رأفت»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، أن طريق «الغردقة- القاهرة» يعمل بشكل طبيعي.

كانت سيول شديدة ضربت عدة طرق بجنوب البحر الأحمر، منها الأودية الصحراوية بمنطقة الكيلو ٨٥ بطريق «سفاجا – قنا»، وطريقي «القصير – قفط»، و«مرسى علم – إدفو».

فيما رفعت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر من إجراءاتها، تحسبًا لوقوع أي أضرار بالطرق التي تعرضت للسيول.

كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالبحر الأحمر.

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