شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 500 مخالفة إشغال في شوارع مدينة ناصر ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، أسفرت عن إزالة ورفع ما يزيد على 500 مخالفة بشوارع المدينة.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية