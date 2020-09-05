شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محطة مياه فطيرة لحين القضاء على بقعة زيتية بالنيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، السبت، أنه نتيجة لمرور بقعة زيتية بنهر النيل قرب محطة مياه فطيرة بكوم أمبو، تقرر إيقاف تشغيل المحطة لحين القضاء على بقعة الزيت، وأنه جارٍ الآن العمل عليها.

وقالت الشركة إنه سيترتب عليه انقطاع المياه ببعض قرى نصر النوبة وخاصة قرى المدينة.