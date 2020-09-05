شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله النجار: الإخوان باعوا أنفسهم وضمائرهم للشيطان.. ودِينهم هو الدولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية لا دين لهم، ودِينهم هو الدولار، مشيرا إلى أن الله فضحهم بهذا الأمر أمام الأشهاد.

وأضاف النجار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: «أقسم بالله أشك أن يكون من يدعون أن مصر تهدم المساجد أن يكونوا من المصلين، لأن من يأتي بهذا الكذب لا يمكن أن يكون من المصلين».

ولفت إلى أن الإخوان باعوا أنفسهم ودينهم وضمائرهم للشيطان، مردفًا: «نحن نثق في الرئيس السيسي وقواتنا المسلحة والشرطة ثقة مطلقة وتامة».