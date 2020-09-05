شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوي: تمرُّد داخل الإخوان بعد تولي إبراهيم منير منصب المرشد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، إن هناك تمردًا داخل جماعة الإخوان الإرهابية بشأن تولي إبراهيم منير منصب مرشد الإخوان، أو قائمًا بأعمال المرشد بدلًا من محمود عزت.

وأضاف الخرباوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إبراهيم منير شخصية مثيرة للمشاكل ولا يرضى الإخوان أن يكون قائما بأعمال المرشد.

ولفت الخرباوي إلى أن القيادي الإخواني إبراهيم منير كان وثيق الصلة بمحمود عزت، القائم بأعمال المرشد السابق.

وأكد أن هناك مرشدًا سريًا اتفقت عليه جماعة الإخوان، ودفعت باسم إبراهيم منير للإعلام ليكون في الواجهة، لعدم تسليط الضوء على المرشد السري، مؤكدًا أن المرشد السري المتفق عليه موجود داخل مصر.

وأوضح أن هناك 3 عناصر من الإخوان تابعين لتنظيم «65» موجودين داخل مصر لتولي منصب القائم بأعمال المرشد.

وأردف أن أحد عناصر الإخوان هو من سلم محمود عزت للأمن، وأرشد عن المكان المختبئ فيه، مشيرا إلى أن هناك خلافًا بين الإخوان في السجون، ويعتدون على بعض، ويبيعون بعضًا بسهولة، وباعوا محمد مرسي بمجرد وفاته.

واستطرد الخرباوي: «الإخوان كانوا يسخرون من محمد مرسي ويعرفون أنه لا يصلح لتولي رئاسة وحدة محلية».

Advertisements

وأكد أن الإخوان يرتكبون جميع الجرائم ومحمود عزت خطط لارتكاب جرائم وهو في سن السبعين.

وأضاف الخرباوي أن 30 ألفًا من شباب الإخوان هربوا إلى تركيا، للحصول على التمويلات، مؤكدا أن المقاول الهارب محمد علي انتهى إلى غير رجعة.