شكرا لقرائتكم خبر عن سيول تضرب طرقًا رئيسية بالبحر الأحمر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت عدة طرق بجنوب محافظة البحر الأحمر، مساء السبت، سيولًا شديدة، منها الأودية الصحراوية بمنطقة الكيلو ٨٥ بطريق «سفاجا – قنا»، وطريقي «القصير – قفط» و«مرسى علم – إدفو».
من جانبها، رفعت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر من إجراءاتها تحسبًا لوقوع أي أضرار بالطرق التي تعرضت للأمطار والسيول.
كانت الأرصاد الجوية قد حذرت من سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالبحر الأحمر.
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