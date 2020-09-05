شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترسل مساعدات طبية ومواد تطهير للعراق لمواجهة انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع شعب العراق الشقيق للمساهمة في مجابهة انتشار فيروس كورونا، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية ومواد التطهير والتي ستساهم في تخفيف العبء عن دولة العراق.

تأتي تلك المساعدات انطلاقا من الدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة في أوقات المحن والأزمات.

وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومواد التطهير المقدمة من مصر، في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدولة العراق، وكان في استقبالها عدد من المسؤولين بجمهورية العراق.

وأكد الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بمصر، على مدى أهمية تلك المساعدات في مساهمة قطاع الصحة العراقي في مجابهة انتشار فيروس كورونا، مشيدا بالجهود والمساعي المصرية في مساندة الدول العربية والأفريقية، مقدما الشكر والتقدير لمصر حكومة وشعبا.

وأعرب الجانب العراقي عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من مصر والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات، وأكد أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين.

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