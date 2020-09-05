شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن خط أبو سليم ببني سويف غدا الأحد للصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف أنه سيتم فصل التيار بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، غدا الأحد، عن خط أبوسليم بمركز بني سويف، نظرا للقيام بأعمال الصيانة الدورية بالمرفق.

وتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشداً المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ«القطع المؤقت» للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

