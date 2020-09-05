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فصل التيار الكهربائي عن خط أبو سليم ببني سويف غدا الأحد للصيانة

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عمر الشيخ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف أنه سيتم فصل التيار بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، غدا الأحد، عن خط أبوسليم بمركز بني سويف، نظرا للقيام بأعمال الصيانة الدورية بالمرفق.

وتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشداً المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ«القطع المؤقت» للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

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