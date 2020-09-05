شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع ميدانيًا أعمال تطوير منفذ النصر الجمركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت،، برفقة أحمد زغلف رئيس حي الجنوب، سير العمل في محيط منفذ النصر الجمركي بعد ازالة العشوائيات من المنطقة، وذلك لاستيعاب حركة سيارات الشاحنات التي من المقرر مرورها من منفذ النصر بعد اغلاق منفذ الشاحنات.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من اعمال التوسعة بالمنطقة، حيث تشمل أعمال تطوير المنفذ إقامة عدد ٣ حارات لسيارات النقل وحارة احتياطي خاصة مع خروج الحاويات من الميناء لشارع عزمي ثم منفذ النصر خلال أوقات محددة، وعبر قوافل منعا للتكدس والازدحام.

كما تفقد اللواء عادل الغضبان، منطقة عزبة هاجوج بجنوب بورسعيد بعد إزالة ورفع العشوائيات منها ضمن خطة تطوير منطقة المنفذ لتشكل عمل متكامل وبانوراما حضارية للمنطقة.