شكرا لقرائتكم خبر عن تسابق على المسيرات والمؤتمرات قبل الصمت الانتخابي فى إعادة «الشيوخ» ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسابق المرشحان في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ إلى عقد المؤتمرات والمسيرات الانتخابية بمحافظة بنى سويف.

فمن جانبه، عقد نبيل ثروت حميدة، مرشح مستقبل وطن، ورمزه القلم، ونقيب المحامين إلى عقد مؤتمر في قرية طحابوش، بمركز ناصر، لحث الناخبين على الخروج للإدلاء بأصواتهم، واعدا إياهم بتواجده معهم وحل مشاكلهم. فيما زار مرشح مستقبل وطن مطرانية بنى سويف، وتقابل وكيل المطرانية مع وفد من هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمدينة بنى سويف، وقال «حميدة» لوكيل المطرانية إننا «نسيج واحد ونسعى كلنا لاستقرار بلدنا مصر».

ومن جهة أخرى، نظم أحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة، رمز الأسد، مرشح المستقل بدائرة الشيوخ، مسيرة بالسيارات على الطريق الزراعى ضمت 38 سيارة، رفع خلالها أنصاره صورة ومجسمًا للأسد، داعيا الناخبين للخروج للإدلاء بأصواتهم لصالحه.