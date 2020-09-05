شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو عيسى»: عضو مجلس النقابة أعاد محاميًا من «الزوال» دون مستندات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عيسى أبوعيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، عن مخالفة «ارتكبها المحامي سيد عبدالغني، عضو مجلس النقابة، بسبب توقيعه على ملف زميل محال للزوال لرجوعه لجدول المشتغلين مع إحالته للمعاش دون مستندات»، حسب زعمه.

وقال «أبوعيسى» في تصريحات صحفية، السبت، إن «الكارثة أنه وقع مع عبدالغني على القرار بعض أعضاء المجلس الآخرين، دون النظر إلى ضرر هذا الأمر على ميزانية النقابة ومخالفته في المقام الأول للقانون، خاصة أنه تمت الموافقة على الأمر دون مستندات وكذلك إحالته للمعاش»، مشيرًا إلى أن «الوضع في النقابة الآن غير مقبول ويمثل تعديا صارخا على كل الإنجازات التي تم تحقيقها الفترة الماضية، وأهمها استبعاد غير المشتغلين من جداول النقابة».

وأشار «أبوعيسى» إلى أن «النقيب الحالي رجائي عطية يهدم هذا الإنجاز المهم بعودة غير المشتغلين للجدول، وهو ما يمثل كارثة على ميزانية النقابة ويؤذي الخدمات المقدمة للمحامين المشتغلين، لأنه يشاركهم فيها غير المشتغلين». حسب زعمه.