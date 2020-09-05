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جابر طايع يكشف مزاعم القنوات المغرضة لنشر الأكاذيب حول هدم مصر للمساجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن مصر مستمرة في افتتاح المساجد على مدار 6 سنوات، مضيفا: "3602 مسجد تم إحلالها وتجديدها في 6 سنوات بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه". وأضاف طايع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم افتتاح 7 مساجد جديدة في جنوب سيناء، وفي الإسكندرية وفي القاهرة تم افتتاح عدد من المساجد".

وتابع جابر طايع: "القنوات المغرضة تريد أن تنشر الأكاذيب حول هدم مصر للمساجد، ولكن الدولة المصرية مستمرة في افتتاح المساجد"، مضيفا: "تم إحراز هدف في مرمى القناة الإرهابية والمغرضة"، مؤكدا: "جرى بالأمس افتتاح عدد كبير من المساجد في مختلف أنحاء الجمهورية".

وأوضح جابر طايع: "افتتاح 314 مسجدا بعد الإحلال والتجديد في شهري سبتمبر وأكتوبر، وهناك 121 مسجدا جرى تجديدها على نفقة الأوقاف"، مضيفا: "هناك زوايا غير مرخصة وتم إنشاؤها بالمخالفة للقانون".

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