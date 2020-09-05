شكرا لقرائتكم خبر عن جابر طايع يكشف مزاعم القنوات المغرضة لنشر الأكاذيب حول هدم مصر للمساجد والان مع تفاصيل الخبر
وتابع جابر طايع: "القنوات المغرضة تريد أن تنشر الأكاذيب حول هدم مصر للمساجد، ولكن الدولة المصرية مستمرة في افتتاح المساجد"، مضيفا: "تم إحراز هدف في مرمى القناة الإرهابية والمغرضة"، مؤكدا: "جرى بالأمس افتتاح عدد كبير من المساجد في مختلف أنحاء الجمهورية".
وأوضح جابر طايع: "افتتاح 314 مسجدا بعد الإحلال والتجديد في شهري سبتمبر وأكتوبر، وهناك 121 مسجدا جرى تجديدها على نفقة الأوقاف"، مضيفا: "هناك زوايا غير مرخصة وتم إنشاؤها بالمخالفة للقانون".
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