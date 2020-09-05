شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تتسلم الطائرة الـ11 من طراز إيرباص A220-300 الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتسلم شركة مصر للطيران، نهاية الشهر الجارى، الطائرة الحادية عشر من طراز الايرباص A220-300، من مصنع شركة إيرباص العالمية بكندا، وذلك ضمن 12 طائرة تم التعاقد عليها من نفس الطراز لتنضم لأسطول الشركة الوطنية هذا العام، فى ضوء تنفيذ خطة تحديث وتطوير أسطولها الجوي، وبما يناسب احتياجات السوق وخطط الشركة للتوسع فى خطوط التشغيل.
تعد مصر للطيران من أول المشغلين فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لهذا الطراز الذى يعد من بين الطائرات الأكثر تطورًا وابتكارًا على مستوى العالم فى فئة الطائرات ذات الممر الواحد، ويقدم هذا الطراز سعة مقعدية لعدد 140 راكبا ويتيح مستوى عالى من الراحة والرفاهية، بالإضافة إلى خدمات الانترنت على متن الطائرة وخدمات الترفيه Audio / Video Streaming، ومقاعد وأرفف تخزين حقائب واسعة، بخلاف النوافذ الكبيرة التى توفر المزيد من الضوء الطبيعى لكل مسافر والاستمتاع بالسماء، بالإضافة إلى الإضاءة LED بالألوان الكاملة أيضا يعمل هذا الطراز على تعزيز رفاهية الركاب وتوفير تجربة سفر مميزة .
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