شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق طريق رأس غارب اتجاه الغردقة لوجود سيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الإدارة العامة للمرور، إغلاق طريق رأس غارب اتجاه الغردقة بسبب وجود سيول. Advertisements وكانت المتابعات الميدانية رصدت وجود سيول أعلى طريق رأس غارب اتجاه الغردقة وعلى الفور تم تعيين خدمات مرورية وإغلاق الطريق . وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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