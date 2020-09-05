شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات المقدمة لمرضى الإدمان مجانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

”الخليج 365” ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن الخدمات المقدمة لمرضى الإدمان في نقاط محددة

عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2020، بلغ 80336 مريضا.

تقديم الخدمات العلاجية من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزا بـ 14محافظة

تنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة وأخرى للمشورة

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يتم تقديم العلاج مجانا وفي سرية تامة

بلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 91.83% بينما بلغت نسبة الإناث 8.17% وأن هذه الخدمات تقدم مجانا.

محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى طبقًا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن بنسبه 32.76%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 17.53% ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكانى للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبى العلاج.