شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مدرسة الإنشاد الدينى بقصر الأمير طاز بعد توقفها بسبب أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية، عادت الدراسة فى مدرسة الإنشاد الدينى بقصر الأمير طاز، صباح اليوم وتم استئناف الدراسة بها مع الدفعة العاشرة والتى قد كانت توقفت عن الدراسة بسبب جائحة كورونا.

وكان الشيخ محمود التهامى قام بتأسيس مدرسة الإنشاد سنة 2014 والتي تبنت مواهب الشباب في الإنشاد الديني والابتهالات، وخرجت أكثر من 500 منشد من النوعين ومن مختلف البلاد.

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وكانت مدرسة الإنشاد أحد روافد المبادرة التى بدأها التهامى منذ سنوات بعنوان "الإنشاد فى مواجهة الإرهاب"، حين جعل من فن الإنشاد الدينى سلاحا ضد العنف والتطرف.

جدير يالذكر أن مدرسة الإنشاد مقرها الحالى قصر الأمير طاز ،تحت رعاية صندوق التنمية الثقافية، تأكيدًا لدور الدولة في تجديد الخطاب الديني ونشر المحبة والتسامح والسلام والروحانيات التي يتمتع بها فن الإنشاد الديني لمواجهة ثقافة العنف والتطرف والإرهاب.