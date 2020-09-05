بمشاركة مدير تحرير "أونا".. غدًا أول اجتماع للجنة تحكيم مبادرة "خبر في صورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدولة للإعلام أن لجنة التحكيم الخاصة بمبادرة "خبر في صورة" ستعقد أولى اجتماعاتها غدًا الأحد، لاختيار أفضل خمس صور، على أن تُعلَن النتيجة بعد غدٍ.

وأفادت الوزارة، في بيان اليوم السبت، بأن لجنة التحكيم ستكون برئاسة المصور عبدالوهاب السنيتي كبير مصوري الأهرام، وتضم اللجنة كلا من حسام دياب مدير تحرير "أونا ميديا جروب"، والرئيس الشرفي لشعبة المصورين الصحفيين، ومجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين ورئيس قسم التصوير بجريدة "الشروق".

وأطلق أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، مبادرة "خبر في صورة" الشهر الماضي، وتستند المبادرة على رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، عن طريق جمع الصور التي يلتقطها الشباب للتطورات التنموية الملموسة في الدولة في مختلف المجالات.

وقال هيكل إنه سيتم اختيار أفضل 5 صور في بداية كل شهر ليتم نشرها عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنح أصحابها شهادة تقدير، كما سيسمح للمؤسسات الصحفية بنشر تلك الصور، وفي نهاية العام ستقوم الوزارة بعمل معرض لأفضل الأعمال المقدمة.