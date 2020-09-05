تعديل مواعيد قطع مياه الشرب عن 10 مناطق بشرق القاهرة غدًا الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قررت شركة مياه الشرب بالقاهرة، تعديل موعد قطع المياه عن 10 مناطق في المحافظة، وهي: "الحي العاشر– صقر قريش– السويسري ب– الواحة– مشروع هيئة النقل العام– مساكن قضايا الدولة– مساكن مجلس الوزراء– المنطقة العاشرة– جزء من عزبة الهجانة– منطقة الشيراتون"، لتبدأ من التاسعة صباح غدٍ الأحد، حتى الساعة الثانية ظهر اليوم نفسه، لتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة مصر الجديدة، ما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم بشارع عبدالحميد بدوي.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.