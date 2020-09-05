مركز لوجيستي بـ1250 مليون جنيه.. الوزير يتابع معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تفقد اليوم السبت، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عددًا من المشروعات الجاري إنشائها في ميناء الإسكندرية.

بدأت الجولة بتفقد موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 7.2 مليار جنيه حيث قدم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، عرضًا أوضح فيه أنه بعد مرور 5 أشهر على البدء الفعلي في أعمال الإنشاء، بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع بالكامل إلى 23%، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع نجاح الشركة من خلال التعاون مع إدارة الميناء في عدم التأثير على حركة الملاحة في الممر الشمالي، وحركة تداول البضائع على الأرصفة من 63 إلى 68 من خلال التنظيم والتخطيط الجيد لحركة السفن والملاحة.

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وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أنه تم عمل 615 رحلة للكراكة تم خلالها نقل 5.4 مليون م3 من الرمال، ليبلغ نسبة ما تحقق من أعمال الردم 67%، كما بدأت أعمال تحسين التربة بمناطق الرصيف الجنوبي وساحات التداول الداخلية للمحطة، وحيث تعدي نسبة تنفيذ أعمال تحسين التربة 8%، وتقوم شركات المقاولات حاليًا بالتجهيز والإعداد لإنشاء حائط الرصيف، والمتوقع البدء فيه قبل نهاية العام الحالي، مضيفًا أن معدلات العمل بالموقع تسير وفقًا للبرنامج المخطط والمحدد للمشروع، وأن سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على اختيار نمط التشغيل للمحطة وأنه حاليًا يتم التواصل مع بعض المشغلين العالميين المهتمين بالعمل في مصر للوصول إلى أفضل العروض.

مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022، مشيرًا إلى أهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.

كما تابع الوزير مشروع إنشاء رصيف 85/3 والذي يبلغ طوله 433 مترًا وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، والذي بلغت نسبة تنفيذه 44% وحيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 ملايين طن في السنة، ومشروع إنشاء مركز لوجيستي للميناء بهدف زيادة الرقعة التخزينية وطاقة التداول للميناء بمساحة قدرها 44 فدانًا، بتكلفة استثمارية مقدارها 1250 مليون جنيه.