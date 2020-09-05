الأزهر يعزي السودان الشقيق في ضحايا السيول والفيضانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة إلى السودان الشقيق، في ضحايا السيول والفيضانات التي أسفرت عن وقوع ما يقرب من 100 قتيل، وأكثر من 50 مصابًا، وتدمير عدد من المنازل.

وأعرب الأزهر الشريف، في بيان له، السبت، عن خالص تضامنه مع السودان الشقيق في تجاوز هذه المحنة، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يوفق هذا البلد العزيز على تجاوز محنته، وأن يرزقه السلام والأمان والاستقرار.