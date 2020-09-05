السيسي يستقبل وزير خارجية البحرين في قصر الاتحادية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، في قصر الاتحادية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، في إطار الزيارة التي يقوم الوزير إلى مصر.
وقال حساب وزارة الخارجية في البحرين، إن وزير الخارجية نقل تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى الرئيس السيسي، وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية، ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والنماء والازدهار.
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