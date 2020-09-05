تأجيل نظر قرار التحفظ على أموال حسن نافعة لجلسة 10 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل نظر قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، بعد قرار وقف أمر المنع من التصرف في ممتلكاته، فيما عدا الأموال المودعة بالبنوك، وذلك على إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، لجلسة 10 سبتمبر.

وكانت المحكمة صرحت للدفاع الحاضر مع المتهم برفع دعوى بعدم دستورية المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 15 يومًا.

ويواجه نافعة في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.