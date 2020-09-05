نيابة مصر الجديدة تستمع لأقوال المصابين بحادث تصادم ميدان هارون الرشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
استمعت نيابة مصر الجديدة، لأقوال المصابين في حادث تصادم 4 سيارات بميدان هارون الرشيد بمصر الجديدة.
وأكد المصابون أن اختلال عجلة القيادة في يد أحد سائقي السيارات الذي لم يستطع السيطرة على الفرامل هو السبب الرئيسي في وقوع الحادث.
وعقب الحادث تم الدفع برجال المرور لتيسير حركة المرور، كما تم الاستعلام عن مصابين، وتحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
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