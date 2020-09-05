أخبار مصر | حواس: قرعة كأس العالم لكرة اليد بالأهرامات ترويج عالمي للسياحة

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر حواس: قرعة كأس العالم لكرة اليد بالأهرامات ترويج عالمي للسياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عالم الآثار المصرية، إن استضافة قرعة كأس العالم لكرة اليد تحت سفح الأهرام حدث عظيم لمصر وللترويج للسياحة المصرية.

وأضاف "حواس"، أن هذا الحدث أكبر دعاية رياضية وسياحية لمصر، وهذه رسالة للعالم أجمع من أمام الأهرامات الخالدة أن مصر آمنة وجميع مناطق الآثار مؤمنة على أعلى مستوى.

وأشار"حواس" إلى إن الحركة السياحية ستعود بقوة للمقصد المصري خلال الفترة المقبلة، لافتا لوجود حجوزات سياحية كثيرة ستأتى خلال اكتوبر المقبل.

وتعد بطولة العالم في نسختها رقم "27" التي تنظمها مصر منفردة هي الأقوي بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بزيادة عدد الدول المشاركة في النسخة الحالية من 24 دولة إلي 32 دولة منهم 17 دولة من أوروبا القارة الأقوي في عالم اللعبة، حيث لم تخرج الكأس الذهبية من القارة العجوز منذ انطلاق البطولة خلال العقود الستة الماضي.

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قال السيد مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة تسرع في عملية صرف الدعم العاجل للمرشدين السياحيين لمدة أربعة أشهر، فى أقرب وقت ممكن.

وأشار شلبي إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع بعض النقابات الفرعية للمرشدين ومكاتب الوزارة بالمحافظات المختلفة لتجميع كافة البيانات والأرقام القومية للمرشدين السياحيين على مستوى الجمهورية، وارسالها إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والتضامن الإجتماعي لدعم العاملين بالقطاع السياحي من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وجه السفير أرمان إيساغالييف، سفير كازاخستان بالقاهرة الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على التعاون المثمر والفعّال بين البلدين في كافة المجالات وخاصة مجال العمل الأثري والسياحي،

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين إيساغالييف والعناني عصر أمس الخميس، بمقر الوزارة بالزمالك، حيث حرص السفير على لقاء السيد الوزير لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفيراً لبلاده في القاهرة.