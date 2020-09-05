أخبار مصر | الأرصاد: الطقس غدا حار.. وتساقط أمطار رعدية بهذه المناطق

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الأرصاد: الطقس غدا حار.. وتساقط أمطار رعدية بهذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأحد نهارًا

شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا

طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

طقس لطيف على السواحل الشمالية.

طقس معتدل على شمال الصعيد.

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طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا "30% تقريبًا" على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر.

أمطار خفيفة إلى متوسطة "20% تقريبًا" على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن هناك ارتفاع في درجات الحرارة اليوم وغدا، حيث تصل درجة الحرارة إلى 37 درجة.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنهم أجروا تعديل جديد على البيان الذي تصدره الهيئة يوميا، حيث يسجلون درجة الحرارة المحسوسة مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة تصل إلى 39 درجة، موضحة أن درجة الحرارة المحسوسة تختلف من منطقة لأخرى حسب نسبة الرطوبة، منوهة بأن هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة الشدة على جنوب سيناء وكاترين بدأت من الأمس.