شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترسل مساعدات طبية لـ30 دولة أفريقية للمساعدة في احتواء انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف وزير الخارجية، سامح شكري، السفيرة سها جندي، مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، بتنسيق جهود وزارة الخارجية بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المصرية المعنية بما في ذلك هيئة الشراء الموحد للمستلزمات الطبية ووزارتي الطيران المدني والمالية وشركة مصر للطيران، للإعداد لإرسال مساعدات طبية إلى الدول الأفريقية الشقيقة، والتي بلغت كل شحنة منها في حدود 1.5 طن لكل دولة أفريقية.

يأتي ذلك في إطار علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع مصر بأشقائها الأفارقة، وتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة إرسال مساعدات عينية طبية بقيمة ٤ ملايين دولار إلى ٣٠ دولة أفريقية، لمساعدتهم في جهودهم لاحتواء التحديات الناجمة عن انتشار جائحة «كورونا»، وذلك في إطار مساهمة مصر في الصندوق الأفريقي للاستجابة لفيروس «كوفيد -١٩» التابع للاتحاد الأفريقي.

وتم بالفعل توجيه الدفعة الأولى من المساعدات في هذا الإطار إلى ١٠ دول أفريقية، وجارٍ استكمال إجراءات شحن الدفعة الثانية لـ٢٠ دولة أخرى خلال الفترة المقبلة.

واستقبلت السفيرة «جندي»، مساء أمس، بمطار القاهرة الدولي، عددًا من سفراء الدول المعنية، وذلك ضمن ترتيبات إرسال المساعدات، والذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المصرية؛ حيث انطلقت فجر اليوم، السبت، طائرة مصر للطيران محملة بالمساعدات الطبية الإنسانية.